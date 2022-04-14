Брюссель, 14 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. С предложением «приехать на поле боя» обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю после его слов о военном решении на Украине постпред России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Он заявил об этом 14 апреля в эфире телеканала «Россия-24».

Mid.ru Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич

«Я предлагаю господину Боррелю приехать на это поле и попытаться (победить), то есть там, где сейчас ведется вооруженное противостояние. Ну, а здесь с европейцами, с представителями Европейского союза мы уже как-то сами сладим», — сказал он.

Кроме того, постпред России указал на то, что ОБСЕ в данный момент потеряла свое первоначальное значение как организация, превратившись «в антироссийский шабаш под руководством председательства Польши».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с территории Украины был обстрелян пограничный пункт в Брянской области.