Уфа, 14 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Густой туман ожидается в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Туман.

Сообщается, что 15 апреля в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, ночью и утром возможен туман, видимость менее 500 метров.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в г. Уфы 15 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем может подняться до +14°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии взрывают лед на реках для недопущения заторов.