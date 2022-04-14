Нальчик, , 13:58 — REGNUM В Кабардино-Балкарии запланированы масштабные работы по модернизации всесезонного курорта «Эльбрус». Один из старейших курортов на Северном Кавказе требует благоустройства и расширения инфраструктуры, с чем властям региона и администрации курорта поможет справиться государственный институт развития Северного Кавказа «Кавказ. РФ».

Горнолыжный спуск на курорте «Эльбрус». Кабардино-Балкария Александр Погожев © ИА REGNUM

Так, запланированы работы по благоустройству Поляны Азау и обустройству удобной парковки для гостей. Первая задача будет решена в 2023 году, вторая — в 2022. Парковка будет вмещать до 800 машин. Кроме того, запланировано строительство современного торгового павильона и нового сервис-центра, который появится до конца 2024 года.

Помимо строительства инфраструктуры, необходимо заняться серьезно вопросами обеспечения безопасности туристов и альпинистов ан «Эльбрусе», разработкой контроля туристического потока, а также восстановлением горных приютов. Эти вопросы стояли в центре внимания во время встречи в Москве генерального директора «Кавказ. РФ» Хасана Тимижева и и. о. главы МЧС Александра Чуприяна.