Багдад, 14 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Силы Федеральной полиции Ирака провели серию задержаний в нескольких районах Багдада. Об этом 14 апреля сообщает телеканал Al-Sumariya со ссылкой на заявление ведомства.

Dvidshub.net Полиция Ирака

По последним данным, в ходе рейдов были задержаны 33 человека, подозреваемых в похищении людей, продаже наркотиков, изготовлении и продаже оружия. Установить личности подозреваемых удалось благодаря развернутой на улицах Багдада системе распознавания лиц.

«В ходе операции был задержан лидер преступной группировки в городском районе Нахраван. Также у преступников была конфискована партия оружия: винтовка, пулемет, шесть пистолетов и восемь гранат, а также, наркотические таблетки и ряд наркотических веществ», — говорится в сообщении Федеральной полиции Ирака.