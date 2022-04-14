Морозовск, Ростовская область, , 13:57 — REGNUM В Ростовской области бывшему заместителю главы администрации Морозовского городского поселения вынесен приговор по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Морозовского районного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что злоумышленница, используя своё служебное положение, обманом приобрела право собственности на чужое имущество, находящееся в муниципальной собственности. Рыночная стоимость объекта составила 897 160 рублей.

Подсудимая свою вину не признала.

Суд назначил экс-чиновнице три года и три месяца лишения свободы условно, а также штраф в размере 20 тыс. рублей. Также в пользу муниципальной казны с мошенницы взыскано 897 160 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.