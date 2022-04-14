Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Создатели мультсериала «Принц драконов» поделились с поклонниками шоу подробностями работы над четвёртым сезоном. Об этом 14 апреля пишет «Канобу».

Принц драконов Цитата из м/с «Принц драконов». Реж. Уилладс Спэнгсберг и Джанкарло Вольпе. 2018 год

По словам команды проекта, часть эпизодов уже готова — сценарий к сериям уже написали и все диалоги озвучили. Всего в четвёртом сезоне планируется девять эпизодов, у шести из которых готова анимация.

Добавим, что создатели «Принца драконов» не назвали дату премьеры шоу. Однако они выразили надежду, что работа над проектом завершится уже в 2022 году.

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