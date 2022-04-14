Москва, 14 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Компания Monotype не дала никаких пояснений относительно запрета шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, поэтому существует мнение, что это связано с невозможностью оплаты. Приобретённые ранее лицензии продолжают действовать, заявила корреспонденту ИА REGNUM графический дизайнер агентства Devs Marketing Юлия Баляева.

Af.mil Ребенок за компьютером

«Шрифты Monotype пользовались наибольшей популярностью в программах пакета Microsoft Office. Но Microsoft, в свою очередь, объявила об остановке продаж своих продуктов в России.

Поддержка старых пользователей продолжается, новых уже не будет. Это значит, что шрифтами Arial или Times New Roman в том же Word можно пользоваться без опасений.

Сюда же стоит добавить и уход Adobe с российского рынка — компании, производящей программы для дизайна, видеомонтажа и обработки фотографий. Как говорится, мир больше никогда не будет прежним. А российским айтишникам придётся создавать свои, аналогичные продукты, что кажется действительно перспективным направлением.

Но вернёмся к шрифтам. В данной ситуации стоит искать альтернативы, благо, у нас есть шрифты от Paratype — независимой студии дизайна из Санкт-Петербурга. Конечно, Times New Roman, ставший в своё время легендой шрифтов, ничто не заменит, но их большая библиотека позволяет найти новые решения для привычных нам начертаний.

Помимо этого, есть множество дизайнеров, которые сами создают шрифты, без привязки к какой-либо студии, и пока ещё доступен Google с их библиотекой.

Не благодаря, но вопреки санкциям и запретам, IT-рынок в России сможет по-настоящему развернуться, а дизайн выйти на новый уровень, проявив свою национальную идентичность.

Потенциальный запрет вывесок на иностранных языках и переориентированность на кириллицу будет способствовать этому. К тому же, когда закрываются одни двери (Европа), то открываются другие (Азия), а это новые знания, новый уровень дизайна.

У нас есть все возможности для того, чтоб расправить крылья и начать задавать тренды вместо того, чтобы перенимать их. Будущее отечественного искусства сейчас в наших руках», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская студия Monotype, владеющая шрифтами Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала доступ к своим шрифтам для российских пользователей.

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