Омск, 14 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Житель Омска попался на уловки мошенников и перевёл им 590 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в УМВД по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В полицию обратился 38-летний житель Ленинского округа Омска. Он рассказал о том, что ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Она утверждала, что кто-то пытается оформить на него кредит. Омич не поверил, тогда девушка предложили ему продолжить общение уже со «специалистом Центрального банка». Последний убедил мужчину в реальности угрозы для его банковского счёта.

Следуя указаниям «специалистов», омич снял все свои сбережения и перевел на «безопасные» банковские счета 190 тысяч рублей. Злоумышленники пообещали ему, что эти деньги будут застрахованы и в последующем вернутся. Затем они убедили омича «погасить кредит, взятый на него мошенниками». Для этого горожанин оформил кредит в банке на сумму 400 тысяч рублей.

Омич заподозрил неладное, когда сравнил номер кредитного договора в документе, присланном неизвестными, с тем, который ему выдали в банке. Эти номера не совпадали.

Сумма ущерба составила 590 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Таштыпского района Хакасии лишилась почти 100 тысяч рублей, поверив мошенникам.

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