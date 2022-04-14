Донецк, 14 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Уголовное дело за призывы к убийствам на почве национальной ненависти возбудили в Донецкой Народной Республике (ДНР) против украинской актрисы Андрианны Курилец, которая снялась в ролике о «казни» российского военного. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба генпрокуратуры республики.

Цитата из видео «Андрианна Курилец, второсортная актриса Львова…» Андрианна Курилец

В ведомстве уточнили, что расследуют дело в отношении гражданки Украины, которая публично призывала к осуществлению экстремистской деятельности, а также действиям, направленным на возбуждение ненависти и вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

«Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении гражданки Украины Андрианны Курилец-Кметюк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ролик с участием актрисы был распространён по социальным сетям и опубликован на YouTube ради «призывов к экстремистской деятельности, то есть совершения особо тяжкого преступления — призывов к убийствам по мотивам национальной ненависти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Следственный комитет завёл дело на Курилец. В ролике женщина с серпом и в национальной украинской одежде «казнит» мужчину в тельняшке.

Читайте также: СКР возбудил дело в отношении актрисы из русофобского ролика