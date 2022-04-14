Новосибирск, , 13:58 — REGNUM На территории Новосибирской области с 16 по 18 апреля ожидается высокая пожароопасность 4 класс горимости. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Новосибирск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По прогнозу завтра, 15 апреля, в Новосибирской области ночью ожидается 0…-5 °С, местами до +5 °С, Днём — +18… +23 °С, местами +12…+17 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области ожидается наибольший риск угрозы распространения огня на населённые пункты и объекты экономики.

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