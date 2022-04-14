Донецк, , 13:53 — REGNUM Работник Ясиноватовского машиностроительного завода погиб в результате обстрела. Об этом 14 апреля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В штабе рассказали, что украинские боевики обстреляли завод с применением установки «Град». В результате погиб один из работников Ясиноватовского машиностроительного завода, ещё двое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние Ясиноватая регулярно обстреливается из «Града» с украинских позиций в Авдеевке.