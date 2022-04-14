Саратов, , 16:15 — REGNUM В Саратовской области продолжают дорожать продукты питания. Наибольший рост стоимости по состоянию на 8 апреля демонстрирует свекла столовая. По сравнению с 1 апреля она подорожала на 13,73% и стоит уже 61,05 рублей за килограмм, информирует Саратовстат.

Свекла

Также подорожали лук репчатый (+11,61%, или 49,84 руб./кг), капуста (+6,44%, или 96,98 руб./кг), морковь (+5,22%, или 67,75 руб./кг). Килограмм сахара в саратовских магазинах в среднем стоит 86,99 рублей (+1,72% за неделю).

Среди подешевевших продуктов — бананы (-4,39%, или 110,89 руб./кг), соль (-3,17%, или 14,9 руб./кг), помидоры (-2,67%, или 214,29 руб./кг), огурцы (-1,67%, или 128,11 руб./кг).

Как сообщало ИА REGNUM, в России рост цен в марте практически на все товары и услуги составил 7,5%, это максимум с 2000-х годов. Основные причины роста — ослабление рубля и всплеск потребительского спроса из-за введения новых санкций.

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