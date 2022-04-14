Таллин, , 13:53 — REGNUM Входящая в правящую коалицию Эстонии Центристская партия собирается отправить в отставку с поста министра экономики и коммуникаций Таави Ааса и тем самым вернуть в его качестве депутата в парламент страны. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR со ссылкой на неназванные источники в руководстве партии.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты прямо связали эту якобы грядущую отставку с желанием центристов убрать из парламента замещающую Ааса левого политика Оудекки Лооне, известную своей критической позицией как к НАТО, так и попыткам запретить в стране отмечать день Победы 9 мая.

Один из неназванных лидеров партии сказал ERR, что поведение Оудекки Лооне на фоне событий на Украине не оставляет сомнений в том, что она должна покинуть парламент до 9 мая 2022 года. СМИ также сообщило, что центристы якобы уже сообщили о предстоящей рокировке своим партнерам по правительственной коалиции.

Председатель Центристской партии, спикер парламента Юри Ратас опроверг сообщение СМИ. Сам Аас назвал версию прессы «интригующей».

Новость прокомментировала на своей странице в социальной сети Оудекки Лооне.

«Наша пресса ухватилась за тему, что Центристская партия якобы готова отправить в отставку эффективного министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса исключительно с той целью, чтобы я покинула в парламент. И все потому, что я каждый год прихожу к «Бронзовому солдату» почтить память погибших во Второй мировой войне и уверена, что на это имеет полное право каждый житель Эстонии», — написала она.

Лооне добавила, что такая версия ей кажется абсурдной: «Понимаю, скоро полнолуние, да и весна наступила. Но все же должен же быть предел безумию».

В интервью тому же ERR она сообщила, что не изменит своим принципам, даже несмотря на давление. Лооне отметила, что не понимает, почему 9 мая рассматривают в Эстонии как конфликт. По ее словам, ежегодный поход к «Бронзовому солдату» стал большим событием, так как помимо вспоминания истории своей семьи местные русские жители хотят «чувствовать, что они могут отметить свой праздник в публичном пространстве».

«Мы должны признать это на уровне государства и институтов, а не запрещать», — считает замещающая депутат парламента Эстонии.