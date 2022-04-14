История вопроса

Донорство крови - добровольная сдача крови и ее компонентов донорами. Данная деятельность регулируется законом «О донорстве крови и ее компонентов».



Со времен СССР донорам полагались льготы и компенсации. Сейчас донору, сдавшему кровь или ее компоненты, в первый раз предоставляется два выходных, первым из которых назначается на день сдачи, а второй по усмотрению донора и денежная выплата в размере 5% от прожиточного минимума, установленного в регионе. Если донор сдал кровь дважды за год в максимально установленных объёмах, то донор может рассчитывать на бесплатную путёвку в санаторий.

