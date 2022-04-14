Москва, 14 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови правительство России внесло в Госдуму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Инициатива направлена на снижение зависимости от импортного сырья. Принятие поправок позволит направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы при соблюдении всех требований безопасности, указали авторы.

При этом инициатива расширяет возможности производителей лекарств из плазмы крови, запрещает вывоз донорской крови, ей компонентов и плазмы, полученной в России, за пределы страны, за исключением случаев, связанных с гуманитарной помощью.

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