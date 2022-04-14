Климовский район, Брянская область, 14 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. По данным пограничного управления ФСБ по Брянской области, в момент обстрела пограничного перехода «Новые Юрковичи» там находилось свыше 30 беженцев.

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Граждане Украины следовали в Россию. Повреждения получили два автомобиля. Ответным огнём огневая точка была подавлена.

Пункт пропуска продолжает функционировать, сообщает 14 апреля издание «Новости Брянска».