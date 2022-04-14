Джакарта, , 13:52 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 833 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По состоянию на 14 апреля в Индонезии выявлено 6 037 742 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 3216 человек. Всего коронавирусом переболели более пяти миллионом жителей Индонезии.

В период с 13 по 14 апреля 2022 года от COVID-19 погибли 48 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 794 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо намерен создать зоны обороны и безопасности на острове Натуна в Южно-Китайском море.

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