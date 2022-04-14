Кабул, , 13:50 — REGNUM Маулави Атикулла Азизи, заместитель министра информации и культуры по вопросам культуры и искусства Афганистана, на встрече с главой службы Фонда Ага Хана по культуре и сопровождающей его делегацией заслушал отчёт об исследованиях делегации по прочности пятого минарета Герата. По информации агентства «Бахтар», в совещании также приняли участие руководители управления памятников истории, археологии и Национального музея.

Афганистан

Они указали, что минарет нуждается в серьёзном ремонте, и работы по его укреплению будут выполняться в два этапа. На первом этапе укрепление минарета будет осуществляться британскими специалистами, чтобы предотвратить обрушение минарета и подготовить почву для основных работ.

Заместитель министра высоко оценил и усилия Фонда Ага Хана в области культуры и подчеркнул необходимость как можно скорее начать работы по укреплению пятого минарета Герата. На встрече также было решено, что совместная делегация министерства информации и культуры и Фонда Ага Хана в ближайшее время отправится в провинцию, чтобы начать первую фазу ремонта минарета.

Пять минаретов Герата высотой 55 метров известны как минареты комплекса Мусалля. Они являются остатками комплекса, в котором было 20 минаретов. Минареты и комплекс были построены в 1417 году Гавхаршод-бегим, женой гератского правителя Шахруха, сына Тамерлана. Это было огромное пространство с великолепными зданиями, состоящими из Большой мечети, медресе и мавзолея. Весь комплекс включал в себя 20 минаретов, которые были украшены плиткой с красивыми замысловатыми узорами. Один из пяти минаретов находится на грани разрушения, остальные пребывают в жалком состоянии. Для защиты от разрушения в последние два десятилетия их обмотали металлическими тросами, но и они уже не помогают.