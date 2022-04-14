Москва, 14 апреля 2022, 14:00 — REGNUM Российская певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) опубликовала видео на песню «Если Устал». Выход ролика состоялся 14 апреля в официальном сообществе артистки во «ВКонтакте».
Представленный видеоклип посвящён преодолению человеком различных трудностей на своём жизненном пути. Режиссёром работы выступил Сергей Грей.
Напомним, что Мари Краймбрери заработала первую славу благодаря публикации хита «Смогу ли я без тебя» в 2012 году. В настоящее время дискография исполнительницы насчитывает три студийных альбома и один мини-альбом.
Читайте ранее в этом сюжете: Эльдар Джарахов путешествует на поезде в новом клипе