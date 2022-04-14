Москва, , 14:00 — REGNUM Российская певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) опубликовала видео на песню «Если Устал». Выход ролика состоялся 14 апреля в официальном сообществе артистки во «ВКонтакте».

Мари Краймбрери Скриншот YouTube

Представленный видеоклип посвящён преодолению человеком различных трудностей на своём жизненном пути. Режиссёром работы выступил Сергей Грей.

Напомним, что Мари Краймбрери заработала первую славу благодаря публикации хита «Смогу ли я без тебя» в 2012 году. В настоящее время дискография исполнительницы насчитывает три студийных альбома и один мини-альбом.

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