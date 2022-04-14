Сыктывкар, 14 апреля 2022, 13:50 — REGNUM Большинство авиационной техники предприятия «Комиавиатранса» непригодно для полетов. Об этом на заседании Госсовета Коми заявила замглавы правительства республики Альмира Ахмеева, пишет БНК.
Она отметила, что «Комиавиатранс» имеет в активе 32 вертолета Ми-8, десять из которых находятся в состоянии летной годности, четыре самолета L-410, из которых только один находится в летной годности, два самолета Ан-24, которые взяты в аренду до конца 2022 года.
В настоящее время «Комиавиатранс» выполняет перелеты из Сыктывкара в Усинск, Воркуту, Печору и Усть-Цильму, а также в период распутицы выполняются рейсы в труднодоступные населенные пункты восьми муниципалитетов. Рейсы в Инту и Ухту по причине остановки эксплуатации L-410 были приостановлены.
Как сообщало ИА REGNUM, к сложному финансовому положению «Комиавиатранс» привели долги из-за взятых в лизинг самолетов Еmbraer. От их использования впоследствии пришлось отказаться.