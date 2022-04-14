Сыктывкар, 14 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Большинство авиационной техники предприятия «Комиавиатранса» непригодно для полетов. Об этом на заседании Госсовета Коми заявила замглавы правительства республики Альмира Ахмеева, пишет БНК.

Minprom.rkomi.ru Самолет авиакомпании «Комиавиатранс»

«Большинство авиационной техники, конечно же, требует капитального ремонта. Часть морально и физически устарела», — цитирует Ахмееву издание.

Она отметила, что «Комиавиатранс» имеет в активе 32 вертолета Ми-8, десять из которых находятся в состоянии летной годности, четыре самолета L-410, из которых только один находится в летной годности, два самолета Ан-24, которые взяты в аренду до конца 2022 года.

В настоящее время «Комиавиатранс» выполняет перелеты из Сыктывкара в Усинск, Воркуту, Печору и Усть-Цильму, а также в период распутицы выполняются рейсы в труднодоступные населенные пункты восьми муниципалитетов. Рейсы в Инту и Ухту по причине остановки эксплуатации L-410 были приостановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, к сложному финансовому положению «Комиавиатранс» привели долги из-за взятых в лизинг самолетов Еmbraer. От их использования впоследствии пришлось отказаться.