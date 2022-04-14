Брянск, 14 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся обстрелу из миномета со стороны Украины, сообщили 14 апреля в региональном управлении погранслужбы ФСБ РФ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отмечается, что в момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 беженцев, следовавших в Россию.

Беженцы не пострадали, повреждены два принадлежащих им автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области.

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