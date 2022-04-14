Сеул, 14 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. С 16 по 17 апреля в Южной Корее пройдет Сеульский международный марафон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской федерации лёгкой атлетики.

Free-Photos Марафон

Согласно опубликованным данным, в текущем году спортивное мероприятие пройдёт в двух форматах — с личным участием и удалённо.

Известно, что 17 апреля будет проходить оффлайн забег от площади Кванхвамун до спорткомплекса Чамсиль. В нём примут участие 131 иностранец, в том числе, 10 спортсменов, входящих в топ-30 бегунов мира.

Что касается марафона в удалённом режиме, то его участники, которых насчитывается около 21 тыс. человек, смогут пробежать четыре дистанции: дистанция до 10 км, свободный маршрут, полумарафон и полный марафон. Зафиксировать факт прохождения дистанции можно с помощью приложения GPS.