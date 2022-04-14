Москва, 14 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В 2022 году число номеров в модульных гостиницах на территории России должно увеличиться на 2,5 тыс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе круглого стола в Госдуме.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиница

По её словам, таких результатов удастся достигнуть за счет адресной поддержки организаций, которые занимаются созданием и использованием подобного рода туристических объектов. Ожидается, что благодаря этому получится расширить гостиничную сеть на территории России.

«Это внешне вполне себе серьёзные гостиницы из дерева, металлокаркаса. Но они быстровозводимые. Их можно быстро установить уже в этом сезоне. Мы рассчитываем, что не менее 2,5 тыс. таких номеров будет работать уже в этом году. Это такая дополнительная емкость, дополнительные гостиничные номера и огромная поддержка малого и среднего бизнеса, который сразу начинается активнее двигаться и развивать гостиничную инфраструктуру», — сказала Догузова.