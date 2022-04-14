Симферополь, , 13:48 — REGNUM Начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя и ее заместитель задержаны по подозрению в вымогательстве взятки в крупном размере. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

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«По результатам спецмероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя и ее заместителя. Органами следствия им вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством, в крупном размере (п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении следственного ведомства.

По версии следствия, взятку подозреваемые вымогали у руководителя одного из спортивных учреждений Симферополя за «отсутствие искусственно созданных препятствий в его работе, которые могли явиться основанием для увольнения». Общая сумма взятки составила 350 тысяч рублей, деньги передавались частями. При передаче последней части чиновники были задержаны.

Следователи провели обыски по местам работы и жительства задержанных, изъяты документы. Обоим фигурантам предъявлены обвинения, следствие готовится ходатайствовать в суде об избрании име меры пресечения.