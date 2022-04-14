Москва, , 13:47 — REGNUM Законопроект, разрешающий властям Севастополя штрафовать нарушителей правил парковки, внесли в Госдуму парламентарии во главе с депутатом Дмитрием Беликом («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Платная парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

Органам исполнительной власти города федерального значения Севастополя предлагается предоставить возможность рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 КоАП, совершенных на его территории, в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашением между федеральным органом исполнительной власти и органом исполнительной власти города федерального значения Севастополя о передаче осуществления части полномочий.

Сейчас сотрудники УГИБДД УМВД России по Севастополю принимают решение об эвакуации автомобилей, нарушающих требования Правил дорожного движения (ПДД), а сотрудники ГБУ «Севастопольский Автодор» осуществляют эвакуацию транспортных средств на специализированную стоянку.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на территории города федерального значения Севастополя существует необходимость в задержании и помещении на специализированную стоянку более 100 транспортных средств в сутки. Фактически задерживается в среднем от 5 до 14 автомобилей, что связано с ограниченным количеством экипажей дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Севастополю, задействованных при задержании транспортных средств, отмечают авторы.

В Севастополе действуют платные парковки, однако система наказания нарушителей не отлажена. Парламентарии сослались на успешный опыт Москвы и Санкт-Петербурга в вопросе взимания штрафов в том числе за неоплату парковок.

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