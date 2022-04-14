Москва, 14 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий властям Севастополя штрафовать нарушителей правил парковки, внесли в Госдуму парламентарии во главе с депутатом Дмитрием Беликом («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Органам исполнительной власти города федерального значения Севастополя предлагается предоставить возможность рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 КоАП, совершенных на его территории, в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашением между федеральным органом исполнительной власти и органом исполнительной власти города федерального значения Севастополя о передаче осуществления части полномочий.

Сейчас сотрудники УГИБДД УМВД России по Севастополю принимают решение об эвакуации автомобилей, нарушающих требования Правил дорожного движения (ПДД), а сотрудники ГБУ «Севастопольский Автодор» осуществляют эвакуацию транспортных средств на специализированную стоянку.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на территории города федерального значения Севастополя существует необходимость в задержании и помещении на специализированную стоянку более 100 транспортных средств в сутки. Фактически задерживается в среднем от 5 до 14 автомобилей, что связано с ограниченным количеством экипажей дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Севастополю, задействованных при задержании транспортных средств, отмечают авторы.

В Севастополе действуют платные парковки, однако система наказания нарушителей не отлажена. Парламентарии сослались на успешный опыт Москвы и Санкт-Петербурга в вопросе взимания штрафов в том числе за неоплату парковок.