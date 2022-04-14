Липецк, 14 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

14 апреля выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом – на 32 меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 147 тыс. 759 случаев заражения.

За весь период наблюдения 141 тыс. 755 человек выписаны после курса лечения, в том числе 153 – за последние сутки.

За весь период скончались 3628 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев.