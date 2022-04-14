Баткен, Киргизия, 14 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Российско-Киргизский фонд развития предоставил льготный кредит в размере $5,6 млн (447 млн рублей) на строительство малой ГЭС «Лейлек» в Баткенской области Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба РКФР сегодня, 14 апреля.

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Мощность новой гидроэлектростанции составит 5,9 мегаватт, годовая выработка электроэнергии достигнет 26,3 млн киловатт-часов, что позволит покрыть более 3,5% потребности Баткенского региона.

Строительные работы начались в марте 2022 года и планируют завершить в марте 2023 года.

Отмечается, что проект строительства ГЭС «Лейлек» разработало подразделение российской корпорации «Росатом Центральная Азия». Оно же выступит основным поставщиком оборудования для ГЭС «Лейлек» и целого ряда других малых гидроэлектростанций, которые планирует построить на территории Киргизии.

При реализации проекта также будет использоваться оборудование местного производства, в том числе турбина, изготовленная на заводе «Кыргыз Унаа Курулуш» в южной столице республики — городе Оше.