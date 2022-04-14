Таллин, 14 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Украинские беженцы, которые въезжают в Европейский союз через Россию, получают помощь от государства только в случае выбора конечного пункта назначения в Эстонии. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV+ в своем репортаже из приграничной Нарвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

Отмечается, что «транзитные» беженцы после пересечения границы могут рассчитывать лишь на помощь эстонских волонтеров.

«Транзитным беженцам особо ничего не предлагается. Для тех, кто хочет остаться в Эстонии, есть программа. А вот транзитными беженцами не занимаются», — пояснил волонтер Рене Абрамсон.

Эту информацию подтвердил беженец Игорь Антоненко: «Если бы не было волонтеров, даже не знаю, что бы было. Потому что у нас нет ни денег, ни где переночевать». Он благодарен местным волонтерам, которые, по его словам, тепло встретили, накормили, отвезли обменять валюту, рассказали про Эстонию — какие тут плюсы, куда можно обращаться, если беженцы надумают тут оставаться.

По данным журналистов, пограничный пункт в Нарве ежедневно пересекают до 200 украинских беженцев. 80% из них намерены продолжать свой путь в другие страны Евросоюза.