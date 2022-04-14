Эстония: «транзитным» беженцам с Украины помогают только волонтеры
Таллин, 14 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Украинские беженцы, которые въезжают в Европейский союз через Россию, получают помощь от государства только в случае выбора конечного пункта назначения в Эстонии. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV+ в своем репортаже из приграничной Нарвы.
Отмечается, что «транзитные» беженцы после пересечения границы могут рассчитывать лишь на помощь эстонских волонтеров.
«Транзитным беженцам особо ничего не предлагается. Для тех, кто хочет остаться в Эстонии, есть программа. А вот транзитными беженцами не занимаются», — пояснил волонтер Рене Абрамсон.
Эту информацию подтвердил беженец Игорь Антоненко: «Если бы не было волонтеров, даже не знаю, что бы было. Потому что у нас нет ни денег, ни где переночевать». Он благодарен местным волонтерам, которые, по его словам, тепло встретили, накормили, отвезли обменять валюту, рассказали про Эстонию — какие тут плюсы, куда можно обращаться, если беженцы надумают тут оставаться.
По данным журналистов, пограничный пункт в Нарве ежедневно пересекают до 200 украинских беженцев. 80% из них намерены продолжать свой путь в другие страны Евросоюза.