Москва, , 13:45 — REGNUM На данный момент нет понимания в вопросе о новых раундах переговоров между Москвой и Киевом в очном формате. Об этом 14 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, пока ничего нет», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля и главой делегации России на них является Владимир Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли из «Градов» Ясиноватский машиностроительный завод в Донецкой Народной Республике.