Махачкала, 14 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Из Дагестана планируется открыть авиасообщение в город Ургенч в Узбекистане. Выполнять полеты собирается авиакомпания Red Wings, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Шамиль Магомедов Аэропорт Махачкала

Первый вылет запланирован на 26 апреля. Он будет выполняться на российском самолете SSJ100, который сможет принять на борт сто пассажиров. Вылеты запланированы ежедневно по вторникам.

Отметим, это уже четвертый рейс в Узбекистан из дагестанского аэропорта Махачкала. Ранее были запущены самолеты по маршрутам в Ташкент, Бухару и Наманган.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Дагестана пообещали поддержку аэропорту Махачкалы в условиях сокращения числа рейсов. Будет рассмотрена возможность субсидирования выпадающих доходов авиагавани.