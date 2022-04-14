Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Американская команда «Формулы-1» «Хаас» отказалась отдавать российскому гонщику Никите Мазепину болид образца 2021 года. Об этом 14 апреля сообщает Motorsport.

Формула 1

Отмечается, что «Хаас» не собирается выполнять условие, прописанное в контракте с «Уралкалием», о возврате машины. Для этого компания, по мнению американской команды, сначала должна выплатить компенсацию в размере $8,6 млн.

«До тех пор, пока вышеупомянутая сумма не будет выплачена, со стороны «Хаас» не существует никаких обязательств по поставке болида «Формулы-1», — говорится в письме команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Хаас» отказался возвращать «Уралкалию» $13 млн и потребовал компенсацию в размере $8,6 млн.

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