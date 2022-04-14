Донецк, , 13:46 — REGNUM Восемь раз украинские силовики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с начала суток 14 апреля, в том числе — с применением систем «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрела Dan-news.info

Уточняется, что по состоянию на 11:30 мск Киевский район Донецка пять раз подвергся обстрелу, по нему выпустили 16 снарядов калибра 122 мм и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Трижды была обстреляна Ясиноватая, по этому городу выпустили 40 снарядов «Града». В общей сложности по ДНР выпустили 59 боеприпасов.

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