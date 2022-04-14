Нижний Новгород, , 13:41 — REGNUM Министерство финансов России предоставило Нижегородской области второй транш инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 730 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Нижегородский метрополитен Mikhail Shcherbakov

Нижегородские власти обещают потратить эти деньги на работы по продлению Автозаводской линии метрополитена Нижнего Новгорода до станции «Сенная». В декабре 2021 года на эти же цели нижегородское правительство получило еще 1 млрд рублей.

Как отмечает глава регионального минфина Ольга Сулима, в 2022 году инфраструктурные бюджетные кредиты будут поступать в Нижегородскую область ежеквартально.