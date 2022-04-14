Лесной, Свердловская область, 14 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Жителя Лесного Свердловской области осудили за угон двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Суд

В марте 2021 года мужчина совершил угон отечественной машины. Свердловчанина задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Оказалось, что злоумышленник был пьян. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако должных выводов уралец не сделал. Он снова угнал автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил свердловчанина к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он не сможет управлять транспортным средством в течение 2 лет 8 месяцев.