Москва, , 13:40 — REGNUM Одной из ключевых причин роста цен на отдых в России является низкий уровень развития инфраструктуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе круглого стола в Госдуме.

На курорте Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР

В общей сложности насчитывается три основных причины удорожания туристических услуг. Первая из них – общий рост цен. Второй фактор – сезонный, который связан с увеличением спроса на отдых, особенно в курортных регионах.

«Ещё один фактор, на мой взгляд, ключевой – нехватка современной инфраструктуры. И это не только Крым и Краснодарский край. В пик сезона, как только растет спрос, эта нехватка инфраструктуры остро начинает ощущаться. Это приводит к росту цен», — сказала Догузова.

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