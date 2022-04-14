Элиста, , 13:39 — REGNUM В Калмыкии суд рассмотрит уголовное дело о нападении на главу Кетченеровского районного муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 14 апреля.

Уголовное дело

Следователи полагают, что нападение на чиновника произошло вечером 8 января во дворе одного из домов по улице Канукова в Элисте. Мужчина, не согласный с принятыми чиновником решениями, прибыл к его дому и, угрожая убийством, приставил к его горлу лезвие ножа. Глава района оказал активное сопротивление.

Уголовное дело о применении насилия, не опасного для здоровья, и угрозе применения насилия в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей рассмотрит Элистинский городской суд.

ИА REGNUM напоминает, что спустя три дня после случившегося был задержан 36-летний житель Элисты, в отношении которого первоначально возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

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