Тихвин, Ленинградская область, , 13:46 — REGNUM Город Тихвин в Ленинградской области оказался частично подтопленным из-за весеннего паводка, на очереди другой райцентр — Тосно. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Тихвин Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что паводок в Ленобласти как раз ожидается в середине апреля. По словам собеседника агентства, в настоящий момент самое напряженное место в регионе — Тихвин.

«Половодье началось, и уровень растет. Сейчас там уровень достиг отметки неблагоприятного явления. Но у нас составлено предупреждение о достижение отметки опасного явления в ближайшие дни», — сказал специалист, уточнив, что опасным явлением для города считается уровень в 500 см.

В свою очередь администрация Тихвина сообщает, что уровень подъема воды в городе, по данным на 13 апреля, составляет 449 см. Подтоплены придомовые участки многоквартирных домов, которые традиционно попадают в зону половодья. Ввиду чего коммунальные службы начали устанавливать мостки, а все хозяйствующие субъекты приведены в полную готовность.

«По данным многолетних наблюдений, максимальный уровень воды (781 см) в реке Тихвинке был зафиксирован в 1881 году. За последние 15 лет пиковые показатели составили: в 1998 году – 698 см, в 2005-м – 658 см, в 2013-м – 652 см», — рассказали в городской администрации.

При этом Александр Колесов указал, что на очереди в прогнозе опасных явлений — город Тосно.

«Там пока только достижение отметки неблагоприятного явления. Но потом может и до опасного явления дойти», — заметил синоптик, добавив, что до данной отметки, а это 610 см, еще больше метра.

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