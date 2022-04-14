Екатеринбург, 14 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В екатеринбургской школе №113 один из учеников нашел таракана в гречневой каше. Об этом пишут СМИ. Блюдо подавали на обед в школьной столовой.

Nesnad Таракан

Произошедшее возмутило родителей учеников. «Это ужас какой-то. За что родители платят такое деньги?» — передает E1. ru слова матери одного из школьников.

Инцидентом заинтересовались представители регионального Управления Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что по факту произошедшего проводится проверка. Проверочные мероприятия организовал и департамент образования Екатеринбурга.