п. Добринка, , 13:38 — REGNUM Росприроднадзор зафиксировал превышение загрязняющих веществ в реке Дон на границе Липецкой и Тульской областей, сообщила пресс-служба ведомства.

Дон Липецкаяобласть.рф

В управление экологии и природных ресурсов Липецкой области местные жители сообщили о возможном заморе рыбы и признаках загрязнения реки Дон в районе деревни Красная Заря Данковского района.

Инспекторы провели осмотр акватории и отобрали пробы воды. По результатам лабораторных исследований выше по течению от деревни Красная Заря было зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ. Содержание марганца были превышено в три раза, меди – в 1,8 раза, нитрит-иона – в два раза. Информация о массовой гибели рыбы не подтвердилась.

В этом течении Дона крупных водопользователей, которые могли превысить нормативы ПДК, поэтому в Росприроднадзоре считают, что залповый сброс загрязняющих веществ произошел на территории Тульской области. Информацию передали в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, органы власти и региональные природоохранные управления Липецкой области. В ходе повторного осмотра акватории реки 8 апреля замор рыбы также не установлен.