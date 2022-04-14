Донецк, 14 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из «Градов» Ясиноватский машиностроительный завод в Донецкой Народной Республике, сообщает 14 апреля штаб территориальной ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Ясиноватский машиностроительный завод. По данным представительства ДНР в СЦКК, при обстреле Ясиноватой украинские боевики применили РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования вновь подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка.

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