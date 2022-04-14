Штат Калифорния, США, , 13:37 — REGNUM Американский актёр Аль Пачино «некоторое время» встречается с 28-летней Нур Альфалла. Об этом 14 апреля пишет Page Six, ссылаясь на свой источник.

Аль Пачино Dominique Garcin-Geoffroy

Ранее 81-летнего актёра и его подругу сфотографировали во время ужина в одном из ресторанов Калифорнии (США). «Пачино и Нур начали встречаться во время пандемии. Она была с Алом некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше её отца», — рассказал инсайдер.

Ранее Нур Альфалла состояла в отношениях с 78-летним Миком Джаггером и 60-летним миллиардером Николасом Берггрюеном. Её также видели в компании 91-летнего Клинта Иствуда, который, по её словам, является лишь другом семьи.

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