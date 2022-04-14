Почти 60% жителей Южной Кореи выступили за освобождение группы BTS от армии
Сеул, 14 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Почти 60% жителей Южной Кореи считают, что члены южнокорейской группы BTS и другие знаменитости, которые внесли свой вклад в улучшение имиджа страны, должны быть освобождены от военной службы. Об этом сообщает газета The Korea Herald со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного среди 1004 человек в возрасте от 18 лет и старше, 59%респондентов считают, что участники музыкальных групп должны иметь возможность нести альтернативную военную службу или получить освобождение от службы в армии. Противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных. Ещё 8% участников опроса воздержались от ответа.
Согласно действующему закону, все трудоспособные мужчины в стране обязаны служить в армии от 18 до 22 месяцев. Но по рекомендации министра культуры спортсмены международного уровня и музыканты, исполняющие классику, могут получить освобождение от воинской обязанности или пройти альтернативную службу.
Напомним, что в 2021 году ряд законодателей предложил законопроект, предусматривающий освобождение от действующей службы широкий круг артистов. Если он будет принят, это позволит BTS и другим известным исполнителям пропустить действительную службу.