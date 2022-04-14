Сеул, 14 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Почти 60% жителей Южной Кореи считают, что члены южнокорейской группы BTS и другие знаменитости, которые внесли свой вклад в улучшение имиджа страны, должны быть освобождены от военной службы. Об этом сообщает газета The Korea Herald со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1004 человек в возрасте от 18 лет и старше, 59%респондентов считают, что участники музыкальных групп должны иметь возможность нести альтернативную военную службу или получить освобождение от службы в армии. Противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных. Ещё 8% участников опроса воздержались от ответа.

Согласно действующему закону, все трудоспособные мужчины в стране обязаны служить в армии от 18 до 22 месяцев. Но по рекомендации министра культуры спортсмены международного уровня и музыканты, исполняющие классику, могут получить освобождение от воинской обязанности или пройти альтернативную службу.

Напомним, что в 2021 году ряд законодателей предложил законопроект, предусматривающий освобождение от действующей службы широкий круг артистов. Если он будет принят, это позволит BTS и другим известным исполнителям пропустить действительную службу.