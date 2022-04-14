Москва, , 13:34 — REGNUM Рост стоимости отдыха в России ожидается на уровне инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе круглого стола в Госдуме.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

По её словам, на данный момент стоимость туристических услуг на территории страны практически не выросла, а если и увеличилась, то в пределах 3-10% в зависимости от региона России.

«Что касается возможного повышения цен. Если прямо сейчас посмотреть на динамику, то по подавляющему большинству регионов страны роста нет в принципе или он ниже инфляции, в диапазоне от 3% до 10%. Понятно, что по мере приближения высокого курортного сезона, цены традиционно растут. Но мы рассчитываем, что если рост и будет, то он будет незначительно выше инфляции или в диапазоне инфляции», — сказала Догузова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростуризме рассказали о развитии в России сети кемпингов