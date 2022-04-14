Джакарта, , 13:33 — REGNUM Индонезия все еще рассматривает различные возможности, связанные с проведением саммита G20, который состоится на Бали в ноябре 2022 года, сообщает Kompas.

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Президента США Джо Байден ранее просил Индонезию пригласить Украину на саммит G20. С этой целью министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди проведёт консультации.

«Этот вопрос все еще обсуждается, и все больше и больше обсуждений проводится с различными группами, различными составляющими внешней политики страны», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Как сообщало ИА REGNUM, в камере содержания под стражей миграционной службы на Бали находятся двое граждан России, потому что у них закончились деньги на жизнь.

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