Чебоксары, , 13:32 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по делу об ограблении двух долгожительниц, которые скончались до вынесения обвинительного судебного решения. На момент преступления пострадавшим было 92 года и 99 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 32-летний житель Шемуршинского района. Правоохранители выяснили, что в ночь с 28 на 29 апреля 2020 года он отключил электричество и проник в дом к 99-летней односельчанке, которой ранее помогал в ремонте.

«Он напал на хозяйку, повалил её на пол и из кармана халата похитил 5800 рублей», — говорят в прокуратуре.

Следствие также установило, что в ночь со 2 на 3 января 2020 года он проник в местный магазин через окно, где украл из терминала 7 тыс. рублей. По данным правоохранителей, в июле 2021 года он проник в дом 92-летней односельчанки, где из-под подушки похитил 5000 рублей.

Правоохранители добавляют, что осуждённый возместил ущерб.

«К сожалению, пожилые потерпевшие не дожили до момента восстановления справедливости», — говорят в прокуратуре.

Батыревский районный суд признал мужчину виновным в грабеже (п. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и кражах (п. «а, б» ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ). Приговором ему назначено три года колонии общего режима. Решение не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2022 года в Чебоксарах совершено разбойное нападение на магазин интимных товаров. В преступлении подозревают 17-летнего горожанина.

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