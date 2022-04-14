Абакан, 14 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Первый в этом сезоне случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом зарегистрирован в Хакасии 13 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

Как уточнили в ведомстве, заболел непривитый взрослый. Клещ впился в него в окрестностях аала Сафронов Аскизского района. Заболевший получает медицинскую помощь в инфекционном стационаре.

В Роспотребнадзоре напомнили, что одним из самых надёжных способов профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Завершить весь прививочный курс необходимо за две недели до выхода в природный очаг.

Находясь на природе, необходимо помнить о мерах индивидуальной защиты – применять репелленты, проводить само- и взаимоосмотры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на сегодняшний день в медицинские организации с жалобой на присасывание клещей обратился 31 человек.

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