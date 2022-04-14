Анкара, 14 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен провести телефонные переговоры с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV.

Αλέξης Τσίπρας Мевлют Чавушоглу

Турецкий министр отметил, что регулярно контактируется со своими российским и украинским коллегами.

«Да, планирую. Мы и так постоянно держим связь», — сказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава турецкой дипломатии также рассказал о намерении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины.

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