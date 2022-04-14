Кемерово, , 13:32 — REGNUM На территории Кемеровской области действует 118 иностранных компаний, где трудятся около 7 тыс. сотрудников. Об этом на заседании штаба по обеспечению развития экономики сегодня, 14 апреля, сообщил министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин.

Рынок труда. Lenobl.ru

Министр уточнил, что на случай закрытия этих предприятий подготовлен комплекс мер, включающих как федеральную, так и областную поддержку.

«В сложной ситуации санкционного давления нам необходимо принять меры, которые поддержат и работодателей, и сотрудников, чтобы не допустить роста безработицы, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Особое внимание нужно уделить иностранным компаниям, особенно из списка стран, признанных Россией недружественными».

В Кузбассе уже разработан ряд предупредительных мер для устранения возможных последствий на конкретных предприятиях или в отраслях. Кадровые центры создали условия для проведения коворкинг-зон и переговоров работодателей и работников, проведения «прямых диалогов» с работодателями. На поддержку работодателей из федерального и областного бюджетов направлено 850 млн рублей. Действуют программы опережающего обучения и переобучения.

На учёте в службе занятости Кузбасса сейчас состоит 11,6 тысячи безработных, в банке данных — 40 тысяч вакансий.